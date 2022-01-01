Katalog firm
Piano
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Piano Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Piano wynosi od $72,360 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $158,893 dla Inżynier Sprzedaży na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Piano. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Projektant Produktu
$85.9K
Menedżer Produktu
$104K
Sprzedaż
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Inżynier Sprzedaży
$159K
Inżynier Oprogramowania
$72.4K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Piano jest Inżynier Sprzedaży at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $158,893. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Piano wynosi $85,876.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Piano

Powiązane firmy

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby