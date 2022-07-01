Katalog firm
PhishLabs
PhishLabs Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w PhishLabs wynosi od $35,820 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sukces Klienta na dolnym końcu do $72,635 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników PhishLabs. Ostatnia aktualizacja: 11/26/2025

Rozwój Biznesu
$72.6K
Sukces Klienta
$35.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w PhishLabs jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $72,635. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w PhishLabs wynosi $54,228.

