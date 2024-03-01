PHASTAR Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w PHASTAR wynosi od $107,145 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $153,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników PHASTAR . Ostatnia aktualizacja: 11/26/2025