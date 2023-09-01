Katalog firm
Performics Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Performics wynosi od $6,848 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing in India na dolnym końcu do $122,113 dla Menedżer Projektu in United States na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Performics. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Analityk Biznesowy
$76.5K
Marketing
$6.8K
Operacje Marketingowe
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Menedżer Projektu
$122K
Sprzedaż
$30.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Performics jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $122,113. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Performics wynosi $76,500.

Inne zasoby