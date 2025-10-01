Katalog firm
People Data Labs
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • New York City Area

People Data Labs Inżynier Oprogramowania Pensje w New York City Area

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in New York City Area w People Data Labs wynosi od $131K do $187K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w People Data Labs. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$150K - $176K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$131K$150K$176K$187K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Inżynier Oprogramowania zgłoszeń w People Data Labs aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w People Data Labs?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

أعلى حزمة راتب لوظيفة Inżynier Oprogramowania في People Data Labs in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $187,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في People Data Labs لوظيفة Inżynier Oprogramowania in New York City Area هو $131,200.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla People Data Labs

Powiązane firmy

  • DoorDash
  • Tesla
  • Lyft
  • Snap
  • Coinbase
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby