PCCW Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w PCCW wynosi od $28,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Information Technologist (IT) na dolnym końcu do $107,535 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników PCCW. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $67.2K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Biznesowy
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Architekt Rozwiązań
$108K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w PCCW jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $107,535. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w PCCW wynosi $64,604.

