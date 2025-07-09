PCCW Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w PCCW wynosi od $28,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Information Technologist (IT) na dolnym końcu do $107,535 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników PCCW . Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025