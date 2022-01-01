Katalog firm
Paytm Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Paytm wynosi od $12,631 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $201,000 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Paytm. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania

Inżynier DevOps

Menedżer Produktu
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Analityk Danych
Median $45.8K
Analityk Biznesowy
Median $31.4K
Projektant Produktu
Median $23.2K
Rekruter
Median $12.6K
Menedżer Programu Technicznego
Median $38.8K
Rozwój Biznesu
$201K
Menedżer Analityki Danych
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Menedżer Projektowania Produktu
$30K
Menedżer Programu
$42K
Menedżer Projektu
$29K
Sprzedaż
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Harmonogram Uprawnień

10%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

25%

ROK 4

25%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W Paytm, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 5th-ROK (25.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Paytm, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Paytm jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paytm wynosi $40,890.

Inne zasoby