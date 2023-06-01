Katalog firm
Paytient Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Paytient wynosi od $110,970 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $261,300 dla Rekruter na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Paytient. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Projektant Produktu
$111K
Menedżer Projektu
$174K
Rekruter
$261K

Inżynier Oprogramowania
$185K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$174K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Paytient jest Rekruter at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $261,300. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paytient wynosi $174,125.

