Katalog firm
Payscale
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Payscale Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Payscale wynosi od $80,400 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $193,463 dla Cybersecurity Analyst na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Payscale. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Median $118K
Szef Sztabu
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Menedżer Produktu
Median $121K
Sprzedaż
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $175K
Architekt Rozwiązań
$160K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Payscale jest Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $193,463. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Payscale wynosi $153,425.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Payscale

Powiązane firmy

  • Stripe
  • Roblox
  • Dropbox
  • Square
  • Netflix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby