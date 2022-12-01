Payoneer Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Payoneer wynosi od $20,913 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Personalne na dolnym końcu do $885,550 dla Badacz UX na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Payoneer. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $115K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $118K
Analityk Danych
Median $85K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $179K
Księgowy
$60.9K
Menedżer Operacji Biznesowych
$78.3K
Rozwój Biznesu
$184K
Analityk Finansowy
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operacje Personalne
$20.9K
Projektant Produktu
$72.4K
Menedżer Programu
$120K
Menedżer Projektu
$147K
Rekruter
$42.5K
Całkowite Wynagrodzenia
$40.9K
Badacz UX
$886K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Payoneer jest Badacz UX at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $885,550. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Payoneer wynosi $106,605.

