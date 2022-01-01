Katalog firm
Paymentus
Paymentus Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Paymentus wynosi od $40,211 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $114,918 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Paymentus. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $68.5K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Obsługa Klienta
$40.2K
Marketing
$108K

Menedżer Produktu
$115K
Architekt Rozwiązań
$108K
Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Paymentus jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $114,918. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paymentus wynosi $107,856.

Inne zasoby