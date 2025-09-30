Katalog firm
Pax8 Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Denver And Boulder Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Denver And Boulder Area w Pax8 wynosi $120K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Pax8. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Łącznie rocznie
$120K
Poziom
hidden
Podstawa
$120K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Pax8?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Самый высокий пакет вознаграждения для Inżynier Oprogramowania в Pax8 in Greater Denver And Boulder Area составляет $167,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pax8 для позиции Inżynier Oprogramowania in Greater Denver And Boulder Area составляет $118,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Pax8

