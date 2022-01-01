Katalog firm
Patagonia Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Patagonia waha się od $142,800 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $196,623 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Patagonia. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Zasoby ludzkie
$143K
Inżynier oprogramowania
$182K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$197K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Patagonia to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $196,623. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Patagonia wynosi $181,905.

Inne zasoby