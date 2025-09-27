Katalog firm
Parker Hannifin
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in United States w Parker Hannifin wynosi $84K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Parker Hannifin. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Łącznie rocznie
$84K
Poziom
1
Podstawa
$80K
Stock (/yr)
$0
Premia
$4K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Parker Hannifin?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Inżynier Mechanik by Parker Hannifin in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $125,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Parker Hannifin vir die Inżynier Mechanik rol in United States is $89,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Parker Hannifin

