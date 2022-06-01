Katalog firm
Parker Hannifin
Parker Hannifin Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Parker Hannifin wynosi od $58,808 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $236,175 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Parker Hannifin. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $98.3K
Inżynier Mechanik
Median $84K
Inżynier Lotnictwa
$112K

Analityk Danych
$79.6K
Analityk Danych
$236K
Inżynier Sprzętu
$138K
Zasoby Ludzkie
$134K
Technolog Informacyjny (IT)
$80.4K
Inżynier Materiałowy
$115K
Projektant Produktu
$152K
Menedżer Produktu
$147K
Menedżer Programu
$118K
Menedżer Projektu
$77.4K
Sprzedaż
$58.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Parker Hannifin jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $236,175. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Parker Hannifin wynosi $113,676.

Inne zasoby