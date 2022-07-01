Katalog firm
Paramount Software Solutions
Paramount Software Solutions Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Paramount Software Solutions wynosi od $139,300 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $160,800 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Paramount Software Solutions. Ostatnia aktualizacja: 10/13/2025

$160K

Menedżer Produktu
$161K
Inżynier Oprogramowania
$139K
Architekt Rozwiązań
$139K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Paramount Software Solutions jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $160,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paramount Software Solutions wynosi $139,300.

