Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Paradigm Oral Surgery wynosi od $188K do $267K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Paradigm Oral Surgery. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$213K - $253K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$188K$213K$253K$267K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Paradigm Oral Surgery?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Paradigm Oral Surgery in United States wynosi rocznie $266,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paradigm Oral Surgery dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $187,920.

