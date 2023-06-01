Katalog firm
Paradigm Health
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Paradigm Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Paradigm Health wynosi od $160,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $228,850 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Paradigm Health. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Median $160K
Rekruter
$206K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Paradigm Health jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $228,850. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paradigm Health wynosi $206,025.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Paradigm Health

Powiązane firmy

  • Roblox
  • Stripe
  • Amazon
  • SoFi
  • Pinterest
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby