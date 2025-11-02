Katalog firm
Papaya Global
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Papaya Global Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Poland w Papaya Global wynosi PLN 336K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Papaya Global. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Łącznie rocznie
PLN 336K
Poziom
L3
Podstawa
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Premia
PLN 0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Papaya Global in Poland wynosi rocznie PLN 381,072. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Papaya Global dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Poland wynosi PLN 336,240.

