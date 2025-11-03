Katalog firm
Pantheon
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Pantheon Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Pantheon wynosi $275K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Pantheon. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Łącznie rocznie
$275K
Poziom
-
Podstawa
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Premia
$22.7K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Pantheon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Pantheon in United States wynosi rocznie $295,530. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Pantheon dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $274,260.

Inne zasoby