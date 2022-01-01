Katalog firm
Panopto
Panopto Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Panopto wynosi od $49,305 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Personalne na dolnym końcu do $201,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Panopto. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Sprzedaż
Median $94.1K

Dyrektor ds. Klientów

Operacje Personalne
$49.3K
Inżynier Oprogramowania
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Panopto jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Panopto wynosi $94,085.

