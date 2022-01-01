Panopto Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Panopto wynosi od $49,305 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Personalne na dolnym końcu do $201,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Panopto . Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025