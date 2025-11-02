Katalog firm
Pandora
Pandora Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in Denmark w Pandora wynosi od DKK 874K do DKK 1.22M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Pandora. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pandora, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Pandora in Denmark wynosi rocznie DKK 1,224,157. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Pandora dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Denmark wynosi DKK 874,398.

