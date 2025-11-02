Katalog firm
Pandora
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Pandora Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Pandora wynosi $240K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Pandora. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Łącznie rocznie
$240K
Poziom
Manager
Podstawa
$180K
Stock (/yr)
$42K
Premia
$18K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
20 Lata
Jakie są poziomy kariery w Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pandora, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Inżynierii Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Pandora in United States wynosi rocznie $440,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Pandora dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $240,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Pandora

Powiązane firmy

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby