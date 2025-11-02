Katalog firm
Pandora
Pandora Analityk Finansowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Finansowy in United States w Pandora wynosi od $111K do $154K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Pandora. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$119K - $140K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$111K$119K$140K$154K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pandora, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Pandora in United States wynosi rocznie $154,440. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Pandora dla stanowiska Analityk Finansowy in United States wynosi $110,880.

Inne zasoby