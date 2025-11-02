Katalog firm
Pandora
Pandora Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Panama w Pandora wynosi od PAB 39.5K do PAB 55.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Pandora. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pandora, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Pandora in Panama wynosi rocznie PAB 55,252. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Pandora dla stanowiska Analityk Danych in Panama wynosi PAB 39,534.

Inne zasoby