Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektu in United States w Panda Restaurant Group wynosi od $73K do $106K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Panda Restaurant Group. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
