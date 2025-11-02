Katalog firm
Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Panda Restaurant Group wynosi od $96.6K do $135K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Panda Restaurant Group. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$104K - $122K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$96.6K$104K$122K$135K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Panda Restaurant Group?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Panda Restaurant Group wynosi rocznie $134,550. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Panda Restaurant Group dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi $96,600.

Inne zasoby