Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Asystent Administracyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in United States w Panda Restaurant Group wynosi od $40.5K do $57.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Panda Restaurant Group. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$46K - $54.5K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$40.5K$46K$54.5K$57.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Panda Restaurant Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w Panda Restaurant Group in United States wynosi rocznie $57,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Panda Restaurant Group dla stanowiska Asystent Administracyjny in United States wynosi $40,500.

