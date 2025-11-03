Katalog firm
Panasonic
Panasonic Inżynier Mechanik Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Mechanik in United States w Panasonic wynosi $88.6K year dla L2. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $89.3K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Panasonic. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Panasonic in United States wynosi rocznie $115,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Panasonic dla stanowiska Inżynier Mechanik in United States wynosi $88,000.

Inne zasoby