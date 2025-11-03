Wynagrodzenie Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Panasonic wynosi $170K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty year wynosi w sumie $180K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Panasonic. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
