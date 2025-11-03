Katalog firm
Palta
Palta Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Cyprus w Palta wynosi €71.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Palta. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Palta
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Łącznie rocznie
€71.6K
Poziom
Senior
Podstawa
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Palta?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Palta in Cyprus wynosi rocznie €150,290. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Palta dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Cyprus wynosi €71,588.

