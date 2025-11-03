Katalog firm
Palo Alto Networks
Średnia całkowita rekompensata Całkowite Wynagrodzenia in Netherlands w Palo Alto Networks wynosi od €83.2K do €116K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Palo Alto Networks. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€90.2K - €109K
Netherlands
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€83.2K€90.2K€109K€116K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Palo Alto Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Palo Alto Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Całkowite Wynagrodzenia w Palo Alto Networks in Netherlands wynosi rocznie €116,223. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Palo Alto Networks dla stanowiska Całkowite Wynagrodzenia in Netherlands wynosi €83,160.

Inne zasoby