Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Palo Alto Networks wynosi od $243K year dla Product Manager do $506K year dla Distinguished Product Manager. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $348K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Palo Alto Networks. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Palo Alto Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
