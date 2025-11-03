Katalog firm
Palo Alto Networks
  • Pensje
  • Analityk Finansowy

  • Wszystkie pensje Analityk Finansowy

Palo Alto Networks Analityk Finansowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Finansowy in United States w Palo Alto Networks wynosi $216K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Palo Alto Networks. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Palo Alto Networks
Financial Analyst
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$216K
Poziom
-
Podstawa
$180K
Stock (/yr)
$0
Premia
$36K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Jakie są poziomy kariery w Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Palo Alto Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Palo Alto Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Analityk Planowania Finansowego i Analiz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Palo Alto Networks in United States wynosi rocznie $358,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Palo Alto Networks dla stanowiska Analityk Finansowy in United States wynosi $224,750.

Inne zasoby