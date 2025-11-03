Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Palo Alto Networks wynosi od $173K year dla Staff Data Scientist do $528K year dla Senior Principal Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $500K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Palo Alto Networks. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Palo Alto Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
