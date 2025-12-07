Katalog firm
Palladium
Palladium Konsultant Zarządzania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in Saudi Arabia w Palladium wynosi od SAR 219K do SAR 319K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Palladium. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$66.9K - $76.2K
Saudi Arabia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$58.2K$66.9K$76.2K$84.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Palladium?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Palladium in Saudi Arabia wynosi rocznie SAR 318,547. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Palladium dla stanowiska Konsultant Zarządzania in Saudi Arabia wynosi SAR 218,663.

