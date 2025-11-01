Katalog firm
Paharpur Cooling Towers
Średnia całkowita rekompensata Inżynier Budownictwa in India w Paharpur Cooling Towers wynosi od ₹5.53M do ₹7.55M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Paharpur Cooling Towers. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹5.92M - ₹7.16M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹5.53M₹5.92M₹7.16M₹7.55M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Paharpur Cooling Towers?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Budownictwa w Paharpur Cooling Towers in India wynosi rocznie ₹7,546,119. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paharpur Cooling Towers dla stanowiska Inżynier Budownictwa in India wynosi ₹5,529,484.

Inne zasoby