Średnia całkowita rekompensata Rekruter in United Kingdom w Paddle wynosi od £55.1K do £78.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Paddle. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$84.2K - $99.7K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$74.1K$84.2K$99.7K$105K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Paddle?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Paddle in United Kingdom wynosi rocznie £78,268. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Paddle dla stanowiska Rekruter in United Kingdom wynosi £55,128.

Inne zasoby

