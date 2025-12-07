Katalog firm
Packt
Packt Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in India w Packt wynosi od ₹1.41M do ₹2.01M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Packt. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$18.2K - $20.7K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$16.1K$18.2K$20.7K$22.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Packt?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Packt in India wynosi rocznie ₹2,005,031. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Packt dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹1,410,318.

Inne zasoby

