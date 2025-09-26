Katalog firm
Outlier AI
Outlier AI Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Outlier AI wynosi $72.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Outlier AI. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
Outlier AI
AI Developer
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$72.8K
Poziom
L3
Podstawa
$72.8K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Outlier AI?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Найвищий пакет оплати для позиції Inżynier Oprogramowania в Outlier AI in United States складає річну загальну компенсацію $104,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Outlier AI для позиції Inżynier Oprogramowania in United States складає $72,800.

