Outbrain Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Israel w Outbrain wynosi ₪386K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Outbrain. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
Outbrain
Software Engineer
Natanya, HM, Israel
Łącznie rocznie
₪386K
Poziom
L4
Podstawa
₪379K
Stock (/yr)
₪6.9K
Premia
₪0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Outbrain?

₪564K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Outbrain in Israel wynosi rocznie ₪530,772. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Outbrain dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Israel wynosi ₪379,136.

