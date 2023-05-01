Katalog firm
Outbrain Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Outbrain wynosi od $92,816 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $231,915 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Outbrain. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $110K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $130K
Analityk Danych
$92.8K

Analityk Danych
$108K
Technolog Informacyjny (IT)
$136K
Sprzedaż
$232K
Najczęściej zadawane pytania

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Outbrain، Sprzedaż at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $231,915 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Outbrain برابر $119,773 است.

