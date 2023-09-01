Katalog firm
Otta
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Otta Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Otta wynosi od $74,661 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $109,631 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Otta. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Marketing
$74.7K
Menedżer Produktu
$110K
Inżynier Oprogramowania
Median $82.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Otta jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $109,631. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Otta wynosi $82,147.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Otta

Powiązane firmy

  • Spotify
  • Square
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Lyft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby