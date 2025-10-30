Katalog firm
Orsted
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Orsted Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Poland w Orsted wynosi PLN 282K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Orsted. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Łącznie rocznie
PLN 282K
Poziom
L5
Podstawa
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Premia
PLN 0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w Orsted?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Orsted in Poland wynosi rocznie PLN 320,208. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Orsted dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Poland wynosi PLN 235,439.

Wyróżnione oferty pracy

