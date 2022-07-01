Katalog firm
Origami Risk
Origami Risk Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Origami Risk wynosi od $76,500 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $197,010 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Origami Risk. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $106K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $76.5K
Obsługa Klienta
$84.6K

Menedżer Projektu
$100K
Sprzedaż
$86.4K
Inżynier Sprzedaży
$182K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$197K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Origami Risk jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $197,010. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Origami Risk wynosi $100,158.

