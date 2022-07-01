Katalog firm
OneRail Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w OneRail wynosi od $114,425 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $140,700 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników OneRail. Ostatnia aktualizacja: 11/28/2025

Menedżer Produktu
$114K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$141K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w OneRail jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $140,700. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w OneRail wynosi $127,563.

