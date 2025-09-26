Katalog firm
OneMain Financial
  • Pensje
  • Analityk Biznesowy

  • Wszystkie pensje Analityk Biznesowy

OneMain Financial Analityk Biznesowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Biznesowy in United States w OneMain Financial wynosi $187K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w OneMain Financial. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Łącznie rocznie
$187K
Poziom
-
Podstawa
$160K
Stock (/yr)
$0
Premia
$27K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w OneMain Financial?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Biznesowy at OneMain Financial in United States sits at a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial for the Analityk Biznesowy role in United States is $187,000.

Inne zasoby