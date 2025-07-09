Katalog firm
Omnicom Media Group Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Omnicom Media Group waha się od $44,100 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Marketing in United States na dolnym końcu do $115,280 dla Architekt rozwiązań in United Kingdom na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Omnicom Media Group. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

Copywriter
$63.2K
Naukowiec danych
$64.4K
Marketing
$44.1K

Sprzedaż
$48.5K
Architekt rozwiązań
$115K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Omnicom Media Group to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $115,280. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Omnicom Media Group wynosi $63,230.

