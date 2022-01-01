Katalog firm
Omnicell
Omnicell Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Omnicell waha się od $48,108 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $278,600 dla Specjalista IT na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Omnicell. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $135K

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $48.1K
Analityk biznesowy
$108K

Specjalista IT
$279K
Inżynier mechanik
$79.6K
Projektant produktu
$145K
Rekruter
$122K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$203K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Omnicell to Specjalista IT at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $278,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Omnicell wynosi $128,700.

