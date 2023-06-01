Katalog firm
Omneky
Główne spostrzeżenia
    • O

    Omneky uses advanced deep learning to personalize advertising creative for digital channels. Their machine learning algorithms analyze customer preferences to generate ads that drive engagement.

    omneky.com
    Strona internetowa
    2018
    Rok założenia
    64
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

    Inne zasoby